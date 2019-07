Code Vein: un trailer ci presenta il personaggio di Jack Rutherford

Dopo tante peripezie, Code Vein è finalmente pronto ad ammaliarci col suo stile da anime gotico a partire dal prossimo settembre. Per accompagnarci verso la tanto attesa uscita, Bandai Namco ha cominciato a pubblicare tanti nuovi trailer che ci presentano non solo le armi disponibili nel titolo action RPG ma anche i personaggi principali. Oggi è stato presentato Jack Rutherford.

Code Vein: un trailer per il Revenant Hunter

Il nuovo trailer, visibile in calce alla notizia, ci presenta il tanto temuto Jack Rutherford. Conosciuto anche come il Cacciatore di Revenant, Jack riesce ad intimorire sia nemici che alleati, grazie alla sua incredibile professionalità nell’arte del combattimento ricevuta grazie ad un addestramento militare. Inoltre, sembra avere un profondo legame col protagonista. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 27 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

