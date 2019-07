Persona 5 The Royal: tante novità sul gameplay grazie all’ultimo Morgana’s Report

Annunciato ormai qualche mese fa, Persona 5 The Royal promette di aggiungere tante novità e contenuti in quella che sarà una versione aggiornata e migliorata del titolo RPG di Atlus. Date le numerose novità all’interno del gioco, Altus ha deciso di pubblicare i cosiddetti Morgana’s Report, dei video che illustrano tutti i nuovi contenuti del gioco. Con l’arrivo del nuovo Report sono, perciò, arrivati tanti nuovi dettagli.

Persona 5 The Royal: modifiche al Baton Touch e presentata la meccanica dello Show Time

Col nuovo Morgana’s Report, rilasciato proprio nelle ultime ore, sono stati divulgati tanti nuovi interessanti dettagli sulle migliorie apportate principalmente al sistema di combattimento.

Per prima cosa, è stata presentata la meccanica chiamata Show Time, la quale permetterà ai due dei personaggi di effettuare un potente attacco co-op (come mostrato negli ultimi trailer). A seguire, i Persona avranno nuovi attributi che aggiungeranno effetti speciali che potranno anche essere trasferiti tramite la Fusione tra i Persona; oltre a nuovi accessori che aggiungeranno nuove abilità utili alle strategie e combinazioni disponibili nelle battaglie. Anche la meccanica del Baton Touch (la possibilità di effettuare attacchi a catena una volta colpita la debolezza del nemico) ha subito dei cambiamenti: tramite apposite skill sarà possibile effettuare attacchi che potranno aumentare il danno di quest’ultimi o, addirittura, ricaricare i punti SP.

Infine, sono stati presentati alcuni dei minigiochi che saranno presenti nella nuova area Kichijoji, come le freccette e il biliardo; i quali attiveranno delle abilità passive che, per esempio, andranno ad incrementare il rank del Baton Touch e i suoi effetti di cui sopra. Il titolo arriverà in Occidente su PlayStation 4 nel corso del 2020.

