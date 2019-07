Chernobyl: la miniserie evento di HBO è in arrivo su La7

La miniserie di Chernobyl è stata acquisita da La7, che manderà in chiaro le cinque puntate nel corso dei prossimi mesi. Questo prodotto, in anteprima esclusiva su Sky nelle scorse settimane, ha fatto molto parlare di sé, suscitando sia delle polemiche che tanti consensi. Non a caso, è stata la serie più vista in Europa del noto marchio televisivo.

La miniserie di Chernobyl è stata acquisita per sensibilizzare sulla questione dell’ambiente

Urbano Cairo, proprietario di La7, ha dichiarato:

“Un’acquisizione fatta per l’attenzione all’ambiente, di nuovo tornata a essere un tema fondamentale come negli anni ’80. Dobbiamo rendere popolari i temi difficili.”

Vedremo prossimamente quanto successo avrà la miniserie televisiva, che su Sky ha superato i numeri fatti da Breaking Bad e Il Trono di Spade.