Momo: l’inquietante scultura di Keisuke Aisawa diventa un film

Potrebbe arrivare presto un film horror ispirato alla maledizione di Momo, la scultura dall’espressione inquietante che, fino a qualche tempo fa, tramite la cosiddetta Momo Challenge sui social, avrebbe portato alcuni ragazzi al suicidio; un’indiscrezione rivelatasi successivamente una bufala, un po’ come per il caso del Blue Whale.

Momo la malfamata scultura presto avrà un film

Saranno Roy Lee e Taka Ichise a portare avanti il progetto; i due hanno già lavorato insieme in The Grudge e The Ring. Il volto terrificante di Momo, in realtà, non è altro che uno spirito della tradizione shintoista, dell’artista Keisuke Aisawa, che vuole rappresentare una donna morta di parto; raffigurata con gli occhi giganti, la bocca larga e un’espressione assolutamente inquietante. A questo punto, non avendo altre informazioni sulla pellicola, non ci resta che attendere ulteriori novità nei prossimi mesi dagli stessi Roy Lee e Taka Ichise.