Remothered Tormented Fathers: il survival horror italiano arriva in edizione fisica

Remothered Tormented Fathers è un titolo survival horror sviluppato dal team, tutto italiano, Stormind Games uscito lo scorso anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One; segnando il ritorno di quel genere di titoli horror che andavano per la maggiore durante i primi anni del 2000, come Rule of Rose e il classico Clock Tower. Dopo aver annunciato il sequel Remothered Going Porcelain e l’arrivo di Tormented Fathers su Switch, quest’ultimo si appresta ad aggiungersi alla collezione di titoli fisici di ogni appassionato.

Remothered Tormented Fathers: edizione fisica in arrivo ad ottobre

Recentemente, infatti, il noto publisher Soedesco ha stretto un accordo con Darril Arts e Stormind Games per rilasciare il titolo horror in edizione fisica per tutte le piattaforme su cui è disponibile. L’edizione fisica sarà disponibile in tutti gli store dal prossimo 31 ottobre ad un prezzo non ancora comunicato. Ricordiamo, invece, che la versione per Nintendo Switch (in digitale) sarà disponibile a partire dal prossimo 26 luglio; mentre è già disponibile sui rispettivi store digitali delle restanti piattaforme. Di seguito, il trailer di annuncio ufficiale.

