Nintendo Switch: si potranno trasferire i dati fra i vari modelli

Nintendo Switch Lite, dopo mesi di speculazioni, è stata presentata nella giornata di ieri. Questa variante di Switch presenta un hardware più compatto destinato completamente al gioco in modalità portatile. Con l’arrivo di questa console, alcune persone che vorrebbero pensare al cambio di modello si sono chiesti: come saranno trasferiti i giochi e i salvataggi?

Nintendo Switch: Bowser parla del trasferimento dati fra le console

Ebbene, a quanto pare fortunatamente, è una cosa su cui Nintendo sta lavorando. Di recente, mentre parlava con CNET , il presidente di Nintendo of America Doug Bowser ha confermato che gli utenti di Switch saranno in grado di trasferire i dati tra diversi dispositivi e che in futuro verranno fornite ulteriori informazioni.

“Sì, avrai la possibilità di trasferire tra dispositivi, le tue esperienze di gioco”, ha detto Bowser.

Gli abbonati al Nintendo Switch Online possono già effettuare il salvataggio dei dati nel cloud, ma non tutti i giochi supportano la funzionalità, e fra di essi vi sono titoli del calibro di Splatoon 2 e Pokémon Let’s Go. Resta quindi da vedere se Nintendo migliorerà questo servizio o fornirà un modo diverso di trasferire i dati.

Sempre a proposito di Switch Lite, vi ricordiamo che Nintendo presentato una versione speciale dedicata a Pokémon Spada e Scudo, e che è stato annunciato il prezzo ufficiale della console in Italia.

