Kill la Kill IF non avrà alcuna censura, conferma il publisher

Kill la Kill IF è il tie-in di genere picchiaduro basato sull’omonima celebre serie anime creata dallo studio d’animazione Trigger. Con l’avvicinarsi della data di uscita, sono molti i fan preoccupati per le probabili censure che potrebbero minare il tessuto narrativo e di design del gioco, considerando quanto i personaggi siano caratterizzati dalla presenza di abiti che lasciano intravedere le forme dei suddetti. Il publisher Arc System Works ha avuto modo di rispondere a tali perplessità.

Le domande e i dubbi su una possibile censura del gioco sono state talmente tante da scatenare una risposta molto fuori dagli schemi da parte del publisher Arc System Works il quale, su Twitter, ha affermato “una volta per tutte” che queste teorie complottiste su un’ipotetica censura sono completamente false, poiché tutte le varie versioni del gioco (JP, EU e NA) saranno del tutto identiche. Ovviamente i fan non sono del tutto da biasimare, dato le continue censure che (specialmente per i titoli nipponici) stanno minando il medium in questi anni.

I'm putting this to bed once and for all, you crazy conspiracy theorists… The game has NOT been censored in anyway. The Japanese, EU, and NA versions are identical. So, just stop it. kthxbai

— Arc System Works (@ArcSystemWorksU) July 8, 2019