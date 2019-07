Creative Assembly, creatori di Alien Isolation e Total War, a lavoro su un FPS multiplayer

Il team di sviluppo Creative Assembly è sempre stato noto dai più appassionati per via della loro serie strategica Total War (ampliatasi recentemente con Three Kingdoms); il successo globale, però, è arrivato sicuramente con l’altrettanto successo di Alien Isolation, considerato uno dei pochi titoli legati agli Xenomorphi capace di catturare le emozioni dei primi film della serie (tanto da chiedere a gran voce un sequel e da guadagnarsi un’uscita anche su Nintendo Switch). A quanto pare, il team di sviluppo ha molte idee per la testa.

Creative Assembly sta sviluppando un titolo simile ad Overwatch?

Durante i primi mesi del 2019, il team aveva confermato di star lavorando ad uno sparatutto in prima persona, senza specificarne il genere di appartenenza. Nonostante non siano arrivati nuovi dettagli ufficiali, possiamo far chiarezza sul tipo di produzione grazie alle offerte lavorative proposte dallo studio. In particolare, sul sito ufficiale della compagnia, si fa riferimento alla carica di Lead Hero Designer che possa aiutare nella realizzazione di personaggi e specialisti, oltre alla conoscenza di monetizzazione, ricompense e produzione artistica. Il tutto, ovviamente, farebbe pensare ad un titolo FPS multiplayer con uno stile non dissimile dal famoso Overwatch, il quale è basato sulle varie abilità che contraddistinguono gli eroi. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.

