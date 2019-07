No Man’s Sky: Sean Murray sostiene che il gioco fosse completo al lancio

Dopo i vari aggiornamenti che ha ricevuto No Man’s Sky, Sean Murray, Managing Director di Hello Games, ha rivelato alcune informazioni sul titolo. Andando nello specifico, egli sostiene che l’opera fosse già perfetta di suo sin dal lancio del prodotto sul mercato, dove quest’ultimo è stato complice di numerose critiche da parte dei giocatori.

Durante un’intervista concessa ai microfoni di PCGamesN, Sean Murray ha dichiarato:

Ci siamo sentiti come se fosse in gran parte completo quando No Man’s Sky è uscito, per quello che volevamo che offrisse e facesse. In quel periodo avrei ucciso pur di avere ancora un po’ di tempo per svilupparlo ma in fin dei conti quando ci giocavo mi dicevo ‘Sì, evoca proprio quel tipo di emozioni che volevo.

Ne parlavo spesso con i membri del mio team e in quegli anni c’erano pochissimi giochi che ti permettevano di vivere un’esperienza solitaria come quella che avevamo in mente. Sembra strano voler dare agli utenti un gioco che gli permetta di sentirsi soli, ma era quel genere di cose che volevamo proporre loro. Giocando a No Man’s Sky avevamo quel senso di stupore e di meraviglia, certo non sempre ma occasionalmente. Pensavamo di aver raggiunto quello scopo e sapevamo che se l’avessimo lanciato sarebbe stato un po’ divisivo, ma era davvero unico, non c’era stato nulla di simile prima.