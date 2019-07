Call of Duty Modern Warfare: mostrato il gameplay reveal

Dopo aver recentemente annunciato una diretta per oggi alle 19:00, finalmente è stato mostrato l’atteso gameplay reveal dedicato interamente a Call of Duty Modern Warfare, soft reboot in arrivo sul mercato dalla giornata del 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Call of Duty Modern Warfare: la live è incentrata sulla nuova modalità

Andando nello specifico, la diretta ha visto protagonista i seguenti player famosi a livello competitivo: LEGIQN, ProSyndicate, TylerTeeP, CouRageJD, i quali si sono sfidati nella nuova modalità 2v2 Gunfight, dalla durata di 40 secondi per ogni round, dove abbiamo potuto ammirare un sistema di movimento migliorato rispetto al passato e ad alcune armi da fuoco, oltre a dare uno sguardo alle mappe dalle dimensioni contenute.

Inoltre, aggiunte anche alcune animazioni quando si effettuerà un uccisione corpo a corpo da dietro all’avversario. La prima squadra che raggiungerà 10 punti si aggiudicherà la partita, in cui l’assegnazione della bocche da fuoco avverrà in maniera completamente casuale. Per concludere, vi ricordiamo che il reveal completo del comparto multiplayer verrà mostrato nella giornata dell’1 agosto da Infinity Ward.

Passate dalla nostra sezione Games.