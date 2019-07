Domino Recensione

Domino | Dopo una travagliata produzione in cui si è visto negato il final cut, e in cui il film è stato rimontato secondo nuove indicazioni, il regista Brian De Palma torna infine a in sala con il suo ultimo, disconosciuto, lungometraggio dal titolo Domino. Interpretato da Nikolaj Coster-Waldau (Il Trono di Spade), il film segue la storia Christian, un poliziotto dell’unità crimini speciali intento a dare la caccia all’uomo che ha ucciso il suo collega. Con l’aiuto della collega Alex (Carice van Houten), il protagonista scoprirà ben presto di trovarsi al centro di un gioco più grande e perverso di quello che si possa pensare. Raro caso in cui De Palma non è anche l’autore della sceneggiatura, il film cerca di portare avanti un articolato discorso sui meccanismi di protezione sociale e di manipolazione della libertà dettati oggi dagli attuali governi e messi in crisi da cellule terroristiche come quella dell’ISIS presente all’interno del film.

Domino: la minaccia del terrorismo raccontata attraverso i media

Domino è certamente un’opera che tenta, seppur in modo grossolano, di continuare il percorso di un autore tra i più attenti alle novità tecnologiche e alle possibilità offerte dalle nuove forme di cinema. Anche in questo nuovo progetto è infatti possibile rintracciare gli stilemi tipici di De Palma, dal variegato sguardo mediale già affrontato con Redacted ai virtuosismi di Blow Out, fino ad arrivare agli immancabili richiami hitchcockiani di film come Vestito per uccidere. E proprio con un inseguimento sui tetti che richiama Vertigo si apre il film, che da subito pone le basi per quello che vorrebbe essere un thriller con tutti i trucchi e gli inganni tipici del maestro del brivido. Sfumata l’adrenalinica sequenza, però, è il discorso mediale a prendere il sopravvento, e che si rivela essere la tematica più interessante portata avanti dal film. I punti di vista si frammentano, spostandosi tra droni, smartphone, sistemi di sorveglianza e ritornando poi all’immancabile occhio della cinepresa. Una frammentazione dello sguardo che è anche frammentazione della verità, che appare così sempre più indecifrabile all’interno di un film che vive di inganni, doppi giochi, tradimenti. Un cinema che emigra verso nuove possibilità linguistiche dunque, un discorso che De Palma aveva già affrontato con successo nel già citato Redacted e che qui conferma, pur non aggiungendo molto al discorso, di avere un occhio lungimirante nell’immaginare le nuove forme attraverso cui il cinema si rivela, diventando anche strumento di controllo.

Un film in stile anni ’80 ambientato nel futuro

Gli eventi di Domino hanno luogo nel 2020, un’ambientazione futura che cerca di premediare eventi ormai sempre più all’ordine del giorno, continuando così una volontà del cinema sviluppatasi con sempre maggior insistenza a partire dal celebre 11 settembre 2001. Nonostante questa collocazione temporale, Domino ha tutte le caratteristiche di un film diretto discendente di un modo di fare cinema in cui De Palma è cresciuto e ha proliferato. Un film che nelle mani del regista acquista dunque un suo insolito fascino grazie ad un uso della fotografia e dei colori che tendono al noir quasi irrealistico, una messa in scena che si divide tra stilemmi del post-moderno e costruzione della suspense con richiami al classico Hitchcock. E’ grazie alle sue idee di regia De Palma riesce a risollevare le sorti di un film debole sin dalla sua scrittura. La sceneggiatura firmata da Petter Skavlan è il vero problema del film, costruita senza una vera e propria direzione né un trattamento avvincente della materia. Gli intrecci risultano così trattati in modo superficiale, con una fretta quasi ingiustificabile che rende pressoché impossibile qualunque immedesimazione o familiarità. Trovandosi a lavorare con tale materia, neanche gli attori possono molto, finendo con il poter solo dar volto a personaggi decisamente non in grado di reggere la storia che li contiene. I protagonisti sembrano perdersi in drammi che non gli sono propri, mentre i villain del film non riescono ad uscire dai loro stereotipi, risultando ben facilmente dimenticabili e per nulla in grado di incarnare la paura che un terrorista è oggi in grado di suscitare.

In fin dei conti dunque, Domino fallisce su più fronti. Non riesce a stabilire un legame con il pubblico tale da potersi permettere un riscontro in termini di apprezzamento, e soprattutto lascia l’amaro in bocca per il deludente ritorno al cinema di un autore come De Palma, il quale comunque ben poco poteva nei confronti di un materiale debole già in partenza e massacrato in fase di post-produzione.