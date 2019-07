Nintendo Switch Lite: gli Amiibo saranno supportati

Nintendo Switch Lite, il modello di Switch più piccolo ed economico, vedrà l’assenza di un certo numero di funzionalità presenti nel modello base, quindi non avrà Joy–Cons rimovibili, il rumble HD e non sarà in grado di connettersi con un televisore, ma una delle funzionalità che avrà ancora è il supporto agli Amiibo.

Nintendo Switch Lite: un PR conferma il supporto agli Amiibo

GameSpot ha contattato Nintendo per chiarire se lo Switch Lite sarà ancora compatibile con gli Amiibo, e un PR della società ha confermato che il supporto sarà presente.

Questa è una notizia importante per chi è interessato alla nuova console, che sarà lanciata in tutto il mondo il 20 settembre, lo stesso giorno in cui sarà pubblicato The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Il gioco arriverà nei negozi insieme a un nuovo Amiibo di Link, che sbloccherà una funzionalità extra per la modalità dungeon maker presente nel gioco.

