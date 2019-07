Galaxy Note 10: leak svela l’aspetto dello smartphone

Manca ormai poco meno di un mese all’atteso reveal ufficiale del Samsung Galaxy Note 10, ma sembra che i leaker non ce la facciano ad aspettare agosto per conoscere l’aspetto del device. Difatti una serie di nuove immagini diffuse da WinFuture e Ishan Agarwal rivelano quello che dovrebbe essere il look ufficiale dello smartphone.

Come è possibile notare lo smartphone risulta quasi identico a quanto mostrato nei precedenti leak, almeno per quanto riguarda la parte frontale. Troviamo difatti un display di notevoli dimensioni, dotato di cornici estremamente sottili ed una singola camera frontale cut-out, posta al centro della parte superiore dello schermo. Oltre a ciò è presente nei render l’iconica S Pen e sul lato posteriore troviamo 3 camere posteriori in un array verticale, posizionate accanto ad un grande LED flash. Il leak sembrerebbe poi confermare la presenza di almeno 2 colorazioni al lancio, una classica nera ed una perlata con sfumature violacee, simile a quella vista sulla recente linea P30.

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere 3 camere posteriori e almeno 2 colorazioni

Infine, come fatto notare da The Verge, i render rivelano l’assenza di un pulsante sul lato sinistro e di un qualsivoglia sensore per impronte digitali, il quale potrebbe essere interno al display. Non rimane quindi altro che attendere l’annuncio ufficiale il prossimo 7 agosto.