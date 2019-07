GRID si mostra in azione con un nuovo video gameplay

Nonostante sia stato recentemente posticipato, lo sviluppo del reboot di GRID da parte di Codemasters continua a gonfie vele, dimostrando quanto la software house punti sul rilancio di una delle serie racing game più apprezzate degli negli anni. In attesa di ulteriori notizie, è possibile vedere il gioco in azione con un nuovo video.

GRID: sette minuti in pista

Il canale YouTube di TheXboxHub ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo video di gameplay che mostra il titolo di Codemasters in azione. Il video, visibile in calce alla notizia, mostra sette minuti di gameplay in cui è possibile vedere una muscle car alle prese con uno dei tracciati situati a Shanghai. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 11 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

