Zack Snyder realizzerà un anime Netflix sulla mitologia norrena

Nella giornata odierna il colosso delle serie streaming Netflix ha annunciato ufficialmente l’arrivo in futuro sulla piattaforma di un anime originale basato sulla mitologia norrena. Il prodotto in questione sarà realizzato da niente meno che il noto regista americano Zack Snyder.

Non sono stati diffusi dettagli in merito a trama, personaggi o data di arrivo del prodotto, a cui in ogni caso lavoreranno diverse personalità di spicco. Difatti il già citato Snyder sarà affiancato dal regista di film animati DC Jay Oliva,già coinvolto in passato con opere del calibro di Batman: Il Ritorno del Cavaliere Oscuro e molti altri lavori basati sulle opere della casa di fumetti americana. I 2 professionisti hanno già collaborato inoltre a dozzine di pellicole, tra cui i recenti Man of Steel e Justice League, per cui è molto probabile che riescano a lavorare con maggiore sintonia, per offrire un prodotto solido.

Infine l’anime sarà prodotto da Wesley Coller e la moglie di Snyder stessa. A questo punto non rimane altro che attendere altri dettagli in merito alla produzione Netflix.