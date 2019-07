Amazon Prime Video adatterà il fumetto Paper Girls

Amazon Prime Video è una piattaforma streaming in continua crescita: basti pensare alla pubblicazione recente di prodotti come Too Old to Die Young (qui la nostra recensione) che hanno un peso enorme all’interno del mondo dell’intrattenimento. Similmente a Netflix, anche quest’altro servizio sta acquisendo alcuni diritti fumettistici per la realizzazione di adattamenti seriali come il caso di Paper Girls.

Amazon Prime Video: una nuova realizzazione in arrivo

Quest’ultimo, creato originariamente da Brian K. Vaughan e Cliff Chiang nel 2016, secondo Deadline, sarà prodotto da Plan B e Legendary TV con Stephany Folsom come showrunner. Il comic originale racconta la storia di 4 adolescenti che mentre sono impegnate nel loro lavoro, la consegna di giornali, rimangono coinvolte in una guerra tra viaggiatori nel tempo. Allo stato attuale non abbiamo altre informazioni sul cast e l’ipotetica data di uscita e vi invitiamo a rimanere sintonizzati nell’area Movies di Gamesvillage.it per essere sempre aggiornati in merito.