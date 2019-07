Midsommar: il regista è al lavoro su una Director’s Cut Edition

Midsommar è il nuovo horror di Ari Aster, già sceneggiatore e regista dell’inquietante Hereditary – Le radici del male. L’opera, che arriverà nelle sale italiane il 25 luglio, racconta la storia di alcuni ragazzi che giungono casualmente in un villaggio in Svezia dalle strane usanze…

Midsommar: uscirà un edizione speciale del film

L’autore del film ha confermato, in un botta e risposta con gli utenti su Reddit, che sta lavorando ad una versione Director’s Cut del lungometraggio, che sarà caratterizzata da 30 minuti extra di girato. Non è chiaro in cosa consisterà questo minutaggio aggiuntivo, ma probabilmente sarà utile per comprendere al meglio la trama della realizzazione.

