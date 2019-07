Space Jam: il secondo capitolo vedrà nel cast Don Cheadle

Space Jam, lungometraggio storico della Warner Bros. del 1996 che vedeva la partecipazione di attori in carne ed ossa e personaggi inventati, tornerà con un secondo capitolo, che a detta di Lebron James, che sostituirà Michael Jordan, sarà un vero e proprio reboot. Oltre al celebre cestista dei Los Angeles Lakers è stato inoltre confermato un altro volto.

Space Jam: il cast si sta formando

Come comunicato da Deadline, infatti, nel cast sarà presente anche Don Cheadle, in una parte ancora non chiara. L’attore lo abbiamo visto di recente al cinema con Avengers Endgame, dove ha interpretato l’amico di Tony Stark, War Machine. Non appena avremo altri dettagli sulla pellicola e sul ruolo dell’artista vi informeremo prontamente.