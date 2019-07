Final Fantasy VII Remake non arriverà su altre piattaforme, è ufficiale

Final Fantasy VII Remake verrà pubblicato solo e soltanto su PlayStation 4! Stavolta parrebbe essere arrivata l’ufficialità definitiva sulla questione e a diramarla è stata Square Enix in persona nella figura del CEO Yosuke Matsuda, che ha specificato che non ci sono piani per portare il gioco su Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nelle scorse ore è trapelato ed è stato smentito un rumor legato al possibile annuncio della versione Xbox One dell’action-RPG, versione che invece non verrà mai annunciata.

Final Fantasy VII Remake su PlayStation 5?

In realtà dire che il titolo non arriverà su altre piattaforme potrebbe non essere del tutto corretto. La società giapponese, sempre tramite le parole del suo CEO, ha affermato che in futuro il remake del settimo capitolo del franchise potrebbe giungere su PlayStation 5. Dunque, l’esclusiva dovrebbe essere legata alle console PlayStation, ma al momento non sappiamo come verrebbe proposto sulla piattaforma di futura generazione di Sony.