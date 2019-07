Fallout 76: la patch 11 è stata rinviata a fine mese

Fallout 76, l’MMORPG di Bethesda, non riceverà la tanto attesa patch 11 questa settimana. La società ha annunciato tramite il suo blog ufficiale che l’aggiornamento subirà un ritardo causato da alcuni miglioramenti che richiederanno più tempo tempo per essere realizzati. Dunque, la patch verrà resa pubblica alla fine del mese di luglio Per scusarsi dell’inconveniente, Bethesda Game Studios ha diffuso alcuni dettagli sulle novità in arrivo. Di seguito tutti gli aggiornamenti ufficiali diramati.

Fallout 76: Numerosi cambiamenti in vista

CIBO E DETERIORAMENTO

Non è un segreto che la Zona Contaminata sia un ambiente ostile capace di tenere testa anche all’esploratore più navigato. Abbiamo quindi deciso di aiutarvi a conservare al meglio il cibo recuperato in Appalachia. Dopo l’aggiornamento, cibi crudi e flussi dureranno il 50% in più prima di guastarsi. Inoltre, cibi e bevande non si deterioreranno più dopo aver viaggiato rapidamente.

UN INIZIO MENO OPPRIMENTE PER I NUOVI PERSONAGGI

Nelle ultime settimane, molti nuovi abitanti hanno lasciato il Vault 76 per la prima volta. Con la patch 11 vogliamo integrare qualche modifica che consenta ai personaggi di basso livello di entrare in contatto con alcune sfide e meccaniche in maniera più graduale. Per esempio, i personaggi di livello inferiore a 25 pagheranno meno quando viaggiano, e quelli di livello inferiore a 15 avranno una maggiore resistenza alle malattie. Inoltre, sostituiremo le ricompense di alcune sfide iniziali con oggetti e scorte che aiuteranno i nuovi abitanti a sopravvivere meglio.

Ridurremo anche il livello di difficoltà di alcune creature nelle zone all’interno del Cumulo di Cenere, della Scissione Selvaggia e della Valle Tossica per quegli abitanti che escono dalla Foresta per la prima volta affinché non si scontrino subito con nemici troppo ostili. Questi sono i cambiamenti macroscopici che intendiamo introdurre per aiutare i nuovi personaggi ad adattarsi alla vita nella Zona Contaminata, e nelle note di aggiornamento forniremo maggiori dettagli.

DESCRIZIONI DEGLI OGGETTI MIGLIORATE

Oggetti leggendari, ricette di creazione e modifiche avranno descrizioni migliorate! Da qui in avanti, gli oggetti leggendari mostreranno tutti i rispettivi attributi attuali invece di mostrare solo il primo. Questo avverrà ogni volta che si visualizzano tali oggetti durante commercio, vendita o visualizzazione dei contenitori. Inoltre, durante la consultazione di ricette o modifiche nei menu di esaminazione, commercio, vendita o contenitore, troverete la descrizione degli oggetti derivati dalla creazione.

Fallout 76: tornano pure le ciotole del punch

MIGLIORAMENTI ALL’ARMATURA ATOMICA

Oltre ad aver corretto alcuni problemi relativi all’armatura atomica, abbiamo anche implementato qualche miglioramento. Per esempio, dopo la patch 11 potrete attivare gli Stealth Boy con indosso l’armatura. Introdurremo anche la nuova opzione “Attiva interfaccia armatura atomica” nelle impostazioni video che vi permetterà di decidere se visualizzare l’interfaccia dell’armatura oppure l’interfaccia standard mentre usate l’armatura atomica.

RICICLO AUTOMATICO DI MUCCHI DI MATERIALI

Abbiamo tenuto conto della vostra opinione riguardante l’opzione “Ricicla tutti i materiali”, ossia che tale opzione non dovrebbe riciclare automaticamente mucchi di componenti che i personaggi hanno nell’inventario. Nonostante sia servito un po’ di tempo, siamo felici di comunicare che dopo la patch 11 gli oggetti nel vostro inventario non saranno più influenzati da questa opzione. Tuttavia, i mucchi di materiali continueranno a essere riciclati automaticamente durante la creazione o la riparazione.

TORNANO LE CIOTOLE PER PUNCH!

Stappate una bottiglia ghiacciata di Nuka-Shine, poiché potrete tornare a versare i vostri alcolici preferiti nella ciotola per punch dopo la pubblicazione della patch 11. Invitate qualche amico e date inizio alla festa!

