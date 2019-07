Fortnite: la Girosfera vittima di un nuovo bug

Fortnite Battaglia Reale ha detto addio a diversi veicoli, ma non alla Girosfera. La palla trasparente è molto utilizzata dai giocatori, ma spesso è vittima di bug o simili. Un nuovo bug è emerso in queste ore e per fortuna degli utenti si manifesta in maniera del tutto casuale e non può essere “forzato”. Ma in cosa consiste? Semplice, chi esce dalla Girosfera diventa invisibile agli occhi dei giocatori.

Fortnite: un bug casuale

Come detto prima, il bug avviene in maniera del tutto casuale: alcuni giocatori che escono dalla sfera vengono resi invisibili e possono passare quasi del tutto inosservati agli occhi dei propri avversari. Questo non vale per gli equipaggiamenti impugnati, che appaiono sullo schermo permettendo di localizzare i personaggi invisibili. Il bug è già stato riportato da più utenti e verrà sicuramente corretto dagli addetti ai lavori in breve tempo.

