Overwatch: i giochi estivi arriveranno prima e ci saranno novità

Come ogni estate da tre anni a questa parte, su Overwatch arriverà l’evento dei giochi estivi. Tradizionalmente, un po’ come quando avvengono le Olimpiadi, l’evento cominciava i primi di agosto, per terminare a fine mese. Ma nell’ultimo diario degli sviluppatori, con il solito Jeff Kaplan, è stato rivelato che quest’anno l’evento arriverà prima, anche se la data precisa non è stata ancora fatta sapere. Durante le tre settimane di evento, ci saranno, una per ogni settimana, dei mini eventi interni, delle sfide che saranno simili ai Trascorsi di Baptiste.

Overwatch: il 31esimo eroe arriverà più tardi

Kaplan ha aggiunto che sono al lavoro sul prossimo eroe, il 31esimo, che però arriverà un po’ più tardi rispetto alla solita tabella di marcia. Migliorate poi le difese anti cheater, con la partita che verrà immediatamente annullata se il sistema scopre qualcuno a imbrogliare, con pene decisamente esemplari. Parentesi anche sull’introduzione dei sottotitoli e sul fatto che in Blizzard vogliono lavorare anche per chi ha problemi all’udito. Noi vi lasciamo con il video qui sotto.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.