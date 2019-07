Wolfenstein Youngblood e Cyberpilot: i due fps entrano in fase gold

Wolfenstein: Youngblood e Wolfenstein: Cyberpilot sono entrati in fase gold, la conferma arriva dalla pagina Twitter ufficiale di Wolfenstein. Ciò significa che lo sviluppo di entrambi gli sparatutto in prima persona è ufficialmente concluso. Questo non vuol dire che MachineGames (e anche Arkane Studios, che sta co-sviluppando Youngblood) hanno smesso di lavorare, visto che probabilmente arriverà la solita patch del day one, ma che entrambi i giochi sono in fase di stampa sui dischi.

Wolfenstein Youngblood e Cyberpilot: tante ore di divertimento

In Youngblood i giocatori assumeranno il ruolo di Jess o Soph, le figlie gemelle del protagonista della serie BJ Blazcowicz, mentre si dirigono a Parigi nel 1980 alla ricerca del loro padre, che è MIA (missing in action). Il gioco può essere giocato in modalità cooperativa, con un giocatore che controlla ciascuna sorella, tuttavia l’intera campagna può anche essere giocata da soli, mentre l’altra viene controllata dall’IA. Con circa 25-30 ore di contenuti , promette di essere il più longevo gioco di Wolfenstein fino ad oggi.

Cyberpilot invece è uno sparatutto in prima persona in VR dove i giocatori assumeranno il ruolo di un hacker nella Resistenza francese.

Sia Youngblood e Cyberpilot saranno pubblicati il 26 luglio, con il primo che sarà disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, e PC, e il secondo in arrivo su HTC Vive e PSVR.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games