Astral Chain: rivelate le dimensioni finali del gioco

Astral Chain uscirà fra meno di due mesi in tutto il mondo, ma a partire da oggi, chi ha pre-ordinato il gioco sull’eShop giapponese può iniziare a scaricarlo sulla sua console. Grazie a questo ora conosciamo le dimensioni finali del file del gioco che richiederà 9,6 GB di spazio di archiviazione. La versione giapponese include tutte le lingue che saranno disponibili nella versione occidentale, quindi la dimensione del file della nostra versione non sarà molto diversa.

Astral Chain: un viaggio nell’Arca

Nell’Arca, una città multiculturale nel prossimo futuro, il disastro colpisce quando dei portali di un’altra dimensione appaiono all’improvviso. Delle creature aliene iniziano ad emergere da questi portali attaccando la popolazione, e le normali forze di polizia non sono in grado di competere con loro. Per fronteggiare queste minacce, si forma una nuova unità speciale di polizia nota come Neuron.

Per resistere alle creature, in Astral Chain l’umanità ha sviluppato un’arma speciale: i Legion. Questi compagni di avventura vi aiuteranno nelle indagini. Tuttavia, è in battaglia dove i Legion mostreranno le loro vere abilità …

Astral Chain verrà lanciato il 30 agosto in tutto il mondo esclusivamente su Nintendo Switch.

