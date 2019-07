Cyberpunk 2077: ci sarà la possibilità di collezionare auto e moto

Cyberpunk 2077, fra le tante funzionalità, ne presenterà una che permetterà ai giocatori di possedere un garage dove potranno salvare le auto e le moto, questo è quanto dichiarato da Lead Quest Designer, Pawel Sasko. Questa è una caratteristica interessante per chi vuole costruire una collezione stabile di veicoli come in Grand Theft Auto Online.

Ciascuno di questi veicoli avrà anche una radio per ascoltare tutti i tipi di musica presenti nel gioco. Fra vi esse vi saranno quelle dei Refused, il gruppo svedese che registrerà le tracce della band rock SAMURAI, della quale fa parte Johnny Silverhand il personaggio interpretato da Keanu Reeves. Certamente non è una funzione rivoluzionaria, visto che nella già citata serie di Grand Theft Auto è presente da anni, ma è comunque una feature che fa piacere avere nel gioco.

Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile 2020 per Xbox One, PS4 e PC.

Lead Quest Designer for #Cyberpunk2077, @PaweSasko, would like to talk to you about cars and motorcycles. And if there’s cars, there has to be radio, right? 🎶 pic.twitter.com/5K2pyvRbc9

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 11, 2019