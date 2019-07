Minecraft Earth: un nuovo trailer annuncia la Closed Beta

Negli ultimi anni, i giochi mobile basati sulla tecnologia della Realtà Aumentata hanno cominciato a spopolare, grazie sopratutto ai recenti Pokémon GO e Harry Potter Wizards Unite. Annunciato lo scorso maggio, Minecraft Earth spera di raggiungere lo stesso successo proponendo le classiche costruzioni con i blocchi anche nel mondo reale. Con un nuovo trailer, Mojang ha appena annunciato una Closed Beta.

Minecraft Earth: come iscriversi alla Beta

Con il trailer, visibile in calce, è possibile dare un primo sguardo alle meccaniche di gioco che il nuovo titolo di Minecraft proporrà all’interno della sua offerta ludica, compresi la personalizzazione del proprio avatar e l’editor per le costruzioni, con un’anteprima degli strumenti e blocchi disponibili per quest’ultime. Per iscriversi alla Beta, disponibile sia su Android che iOS, basta seguire i passaggi descritti sul sito ufficiale.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games