Kill la Kill IF: due nuovi trailer mostrano Ryuko e Satsuki in modalità Dual-Wield

Anche il celebre anime, creato dallo studio d’animazione Trigger, Kill la Kill riceverà a fine mese un tie-in di genere picchiaduro sviluppato da APlus Games e pubblicato da Arc System Works, chiamato Kill la kill IF. In attesa di mettere la mani sul titolo, il publisher ha rilasciato due nuovi trailer su altrettanti personaggi principali.

Kill la Kill IF: doppia arma doppi danni

Il publisher Arc System Works ha rilasciato due nuovi trailer, entrambi visibili in calce, dedicate alle versioni Dual-Wield dei personaggi di Ryuko Matoi e Satsuki Kiryuin. I trailer mostrano alcuni brevi spezzoni di gameplay in cui è possibile ammirare le varie combo e mosse speciali disponibili per i due personaggi che brandiscono un’arma per mano. Il gioco sarà disponibile su PC e PlayStation 4 dal 25 luglio; per Nintendo Switch dal 22 luglio. Una demo è già disponibile sul PlayStation Store.

