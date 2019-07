The Messenger: il DLC Picnic Pacnic è disponibile da ora

The Messenger, titolo platform umoristico in stile retro sviluppato da Sabotage Studios e pubblicato da Devolver Digital, è stato recepito caldamente sia da critica che pubblico, risultando in un incredibile successo commerciale. Tale successo ha spinto il team di sviluppo a rilasciare un contenuto aggiuntivo gratuito chiamato Picnic Panic.

The Messenger: disponibile il trailer di lancio del DLC

Devolver Digital e Sabotage Studio hanno rilasciato un nuovo trailer svelando che il contenuto aggiuntivo Picnic Panic è disponibile da oggi gratuitamente per tutti i possessori del titolo. Nel DLC il nostro protagonista arriverà a Voodkin Island, una nuova zona che offrirà tre nuovi livelli, boss, nemici e sezioni su veicoli acquatici. Il gioco è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

