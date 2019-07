Nintendo Switch Lite è la console che il pubblico vuole, ma non quella di cui ha bisogno

È da quando Nintendo ha annunciato Switch Lite che nel mio cervello si sta consumando un’intensa battaglia, squisitamente razionale, fra quella parte che sa bene come funzionano le logiche di mercato e come ragionano i consumatori e quell’altra parte che invece si sofferma a riflettere più volte sulle cose, a volte esagerando. Mi sono chiesto, quindi, se fosse questo il caso in cui il problema fosse il mio modo di pensare. Io, che non sono evidentemente nel target della nuova console Nintendo, e io che spesso cerco di trovare problemi in ogni cosa, quando la verità è spesso molto più semplice. Ma c’è ragione di rimanere così perplessi di fronte all’annuncio di una console che punta chiaramente a un certo tipo di pubblico? La risposta, in realtà, non è del tutto univoca. O forse, a ben vedere, lo è.

Nintendo Switch Lite è una console votata alla portatilità…

Per tagliare subito la testa al toro, bisogna dire che Nintendo ha pensato Switch Lite in una maniera lungimirante e anche molto furba, in modo da avere a disposizione una console nata (almeno negli intenti) per essere low cost e da poter ulteriormente scontare nel momento del bisogno, in modo da proporla ad un costo davvero concorrenziale e popolare quando poi servirà farlo. È una macchina realizzata per strizzare l’occhiolino ai bambini e alle mamme, attirati dai colori sgargianti e da un prezzo comunque inferiore rispetto alla “sorella maggiore”, ma è indirizzata, almeno in teoria, anche a tutte quelle persone che intendono deliberatamente rinunciare alla possibilità di collegarla alla TV. Nelle intenzioni della compagnia di Kyoto, Switch e Switch Lite dovrebbero essere complementari, ma qui sorge il primo problema: non lo sono affatto. Più che avere qualche punto di forza ben preciso che la sua progenitrice non ha, la nuova arrivata si limita più che altro a isolare determinate caratteristiche che già oggi sono apprezzate dal pubblico e, almeno negli intenti, a metterle ulteriormente in risalto, tutte riconducibili al concetto di portatilità: la mezz’oretta (teorica) di autonomia in più, i materiali più “da battaglia”, le dimensioni più contenute. Qui, però, sorge il primo problema: anche lo Switch originale non è certo un mostro intrasportabile. Può diventarlo se dato in mano a un bambino di 8 anni o meno, ma è anche vero che ad oggi i bambini giocano senza problemi anche con tablet da 12 pollici e che i tasti dei joy-con sono già di per sé distribuiti su una superficie abbastanza contenuta, il che elimina in parte il problema. E un discorso simile può essere fatto per quanto riguarda il peso.



… ma con “tagli” un po’ dolorosi…

Assodato che le differenze funzionali fra le due console in modalità portatile non sembrano poi così macroscopiche, bisogna fare un discorso costi/benefici in relazione alla differenza di prezzo e alle caratteristiche che Nintendo ha deciso di tagliare da Switch Lite. Ad esempio la modalità TV, tanto decantata all’epoca e che aveva addirittura spinto l’azienda dell’allora presidente Kimishima a definirla “una console fissa che può essere anche staccata dalla sua base e portata con sé”, quando invece era palesemente il contrario. In Switch Lite questa funzione non è neppure opzionale (mediante l’acquisto di un dock separato o di un semplice cavo), ma è stata completamente rimossa, in maniera incomprensibile e da un certo punto di vista quasi suicida. La possibilità di connettere la console a un televisore, che non sarebbe costata più di tanto in termini produttivi, avrebbe quantomeno consentito di accomunare le due “sorelle” in quella che da anni è la caratteristica chiave del “brand” Switch. Con una simile mossa, invece, Nintendo ha indirettamente creato un muro, una barriera non da poco che potrebbe anche obbligare gli sviluppatori a scelte più drastiche sulla modalità da privilegiare (portatile o docked), con buona pace di chi, anche ogni tanto, aveva voglia di collegare la propria console in salotto per una partita rilassata sul divano. Senza neppure considerare tutti quei videogiochi che collegati al dock funzionano molto meglio che in portable, la cui esperienza verrebbe irrimediabilmente rovinata. Simile, e altrettanto problematico, è il discorso relativo ai joy-con, i piccoli ma geniali controller che con il modello originale di Switch consentono ben tre modalità di gioco, qui ridotte a una soltanto, con in più la comodità di poterli utilizzare come pad singoli e giocare in locale con un amico. Addio anche a quella. Anzi, arrivederci, dato che nel caso vogliate utilizzarli, vi basta (magrissima consolazione) comprarli a parte.

…soprattutto in relazione al suo posizionamento

Ma la ciliegina sulla torta, quel che rende incomprensibile il posizionamento commerciale di questa console (attenzione, ai miei occhi, non a quelli di chi ragiona unicamente in termini di risparmio e non di convenienza), è perlopiù il prezzo. Parliamo di 219 euro al lancio in Italia, contro uno Switch standard che di listino è venduto a 329 euro, un costo che è ormai consuetudine veder scendere a 300 (ormai uno standard su Amazon) o a 279 euro in caso di offerte più allettanti. Certo, anche Switch Lite potrebbe subire una qualche sforbiciata prima di Natale – anzi, quasi sicuramente sarà così – ma resta il fatto che il 20 Settembre, al lancio della nuova console, ci si troverà a dover scegliere fra due hardware divisi da 110 euro (solo teorici e se si considera il worst case scenario) e da caratteristiche che Nintendo ha sempre sbandierato come fondamentali per Switch. La piccola Lite, dalla sua, può vantare caratteristiche che mettono un po’ più in risalto la portatilità della macchina (non che Switch non lo fosse, anzi) e un costo inferiore, che può allettare solo se si lasciano fuori logiche opportunistiche e si pensa solo a risparmiare. L’unica conclusione che si può trarre da simili ragionamenti è che forse Nintendo ha fatto un po’ di confusione con il suo posizionamento: per una console che sotto sotto – malgrado dichiarazioni opposte – punta ad ammazzare definitivamente il 3DS e a non pestarsi i piedi con la sorella maggiore, forse 219 euro sono ancora troppi.

Nel proporre al pubblico Switch Lite, Nintendo ha dimostrato una visione un po’ fuori fuoco (che poi, attenzione, non significa che sia necessariamente sbagliata), rinnegando la lungimirante filosofia che ha perseguito e continua a perseguire da tre anni e creando, con Switch Lite, una sorta di universo parallelo che, però, non cancella il precedente. E, a ben vedere, il problema sta proprio nel confronto tra i due e nel posizionamento dell’ultimo arrivato, ancora troppo “in alto” per le caratteristiche popolari che dice di avere. Una cosa, però, va detta: forse, anche contemplate le vagonate di Switch che verranno vendute insieme a Pokémon Spada e Scudo, siamo noi a preoccuparci troppo del destino di una console che già si avvia a camminare sulle sue gambe.