Mortal Kombat 11: una nuova immagine mostra Nightwolf

Mortal Kombat 11 continua ad essere ampiamente supportato da NetherRealm Studios con continui aggiornamenti alla formula di gioco e l’aggiunta al roster di nuovi combattenti. Il prossimo personaggio in arrivo nel nuovo titolo picchiaduro sarà Nightwolf, di cui possiamo finalmente il design in una prima immagine ufficiale.

Mortal Kombat 11: un primo sguardo al design di Nightwolf

Qualche settimana fa, il director del gioco Ed Boon aveva pubblicato un’immagine sul suo profilo ufficiale Twitter in cui veniva mostrata un’accetta, tipica arma usata da Nightwolf, che presagiva l’arrivo imminente del personaggio. Oggi, lo stesso Boon ha confermato l’arrivo di Nightwolf come prossimo combattente tramite una nuova immagine su Twitter che, questa volta, mostra nel dettaglio il personaggio di profilo. Non ci resta che attendere una data ufficiale per il suo debutto nel picchiaduro.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games