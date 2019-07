Dragon Quest IX: presto in arrivo il remake?

Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies, nella giornata di ieri, è stato protagonista di uno streaming in occasione del 10 ° anniversario del gioco, e durante la diretta lo staff originale che aveva sviluppato il titolo per Nintendo 3DS ha discusso della possibilità di un remake. E a quanto pare le probabilità di vederlo sono alte.

Dragon Quest IX: la maggior parte dei fan vuole il remake su Switch

Fra i componenti dello staff presenti durante la live vi erano: Yuji Horii ( game designer), Yuu Miyake ( produttore esecutivo della seri ), Ryuutarou Ichimura ( produttore) ,Jin Fujisawa ( direttore), Akihiro Hino (presidente di Level-5).

Quando si è iniziato a parlare di un remake e di chi lo potrebbe sviluppare, i Level–5 sono stati menzionati scherzosamente. Ma Hino non è rimasto sorpreso della proposta, e Miyake ha confermato che se il remake si farà saranno proprio i Level–5 a lavorarci sopra. A proposito di esso Hino ha detto: un remake di Dragon Quest IX con la grafica di Dragon Quest XI sarebbe fantastico.

Per quanto riguarda le piattaforme sui cui potrebbe uscire il remake, circa il 90% del pubblico che assisteva allo streaming lo vorrebbe su Nintendo Switch.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games