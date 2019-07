Fire Emblem Three Houses: tre nuovi trailer mostrano la pesca, i combattimenti e tanto altro

L’arrivo del prossimo Fire Emblem Three Houses è ormai imminente. Il nuovo titolo RPG sviluppato da Intelligent System e pubblicato da Koei Tecmo è pronto a farci vivere tante nuove avventure su Nintendo Switch. In attesa di poter giocare il titolo in prima persona, tre nuovi trailer ci mostrano alcune delle meccaniche di gioco.

Fire Emblem Three Houses: la varietà della formula di gioco

Oggi, Nintendo e Intelligent System hanno rilasciato tre nuovi trailer di breve durata incentrati su alcune delle meccaniche di gioco presenti nel nuovo Fire Emblem. Tra queste possiamo vedere alcune sezioni di combattimento, la possibilità di instaurare varie relazioni tra i personaggi principali e il minigioco della pesca che richiederà grande abilità da parte dei giocatori per battere la resistenza dei pesci disponibili alla cattura. Nel caso voleste farvi una prima idea sulla bontà del titolo, vi lasciamo alla nostra anteprima.

