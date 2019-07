Code Vein: il producer parla delle componenti Co-op e del Partner System

Dopo tanti problemi legati allo sviluppo che ne hanno anche fatto posticipare la pubblicazione, Code Vein è pronto a conquistare i giocatori nel mese di settembre, mese in cui sarà pubblicato il titolo action RPG con elementi soulslike. Durante il recente E3 2019, il producer del gioco ha avuto modo di discutere di alcuni aspetti della produzione.

Code Vein: ecco le parole del producer

In un’intervista rilasciata durante l’E3 2019, il producer Keita Izuka ha avuto modo di parlare della cooperativa e dei partner che affiancheranno il protagonista. Per quanto riguarda il sistema di Partner, il producer ha affermato che la sua implementazione serve a dare un aiuto ai giocatori con i vari buff offerti dalla IA, motivandoli ad andare avanti e affrontare più e più volte una zona particolarmente difficile senza risultare frustrante. La modalità cooperativa, invece, come tanti altri aspetti della produzione, è ispirata a quella presente nei titoli di Dark Souls e funzionerà nella medesima maniera: si potrà evocare altri giocatori soddisfacendo determinate condizioni e solamente l’evocatore registrerà i progressi di gioco. Il producer ha concluso l’intervista specificando come l’aspetto più difficile dello sviluppo sia stato il bilanciamento degli aspetti RPG e action. Di seguito potete vedere l’intera intervista.

