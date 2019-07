NASCAR Heat 4: il primo video ufficiale del gameplay

NASCAR Heat 4 è il protagonista di un nuovo trailer rilasciato da 704 Games Company, nel video possiamo vedere per la prima volta il gameplay del gioco. Secondo quanto affermato dal team, il gameplay proviene da una build di sviluppo iniziale, il che significa che non riflette la qualità del prodotto finale.

NASCAR Heat 4: il primo video gameplay mostra una grafica migliorata rispetto al predecessore

La buona notizia per tutti i fan della NASCAR è che questo nuovo titolo della serie sembra visivamente migliore del suo predecessore, NASCAR Heat 3.

Come ha fatto notato l’editore, NASCAR Heat 4 sfoggia un nuovo look per i fan delle competizioni, completo di miglioramenti visivi e audio, un’interfaccia utente aggiornata e l’introduzione di nuovi modelli di pneumatici per vari tipi di tracciati.

Il gioco è attualmente previsto per la pubblicazione durante il mese di settembre 2019.

