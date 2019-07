Bloodstained Ritual of the Night: disponibile il DLC Iga’s Back Pack su Switch

Il recente igavania Bloodstained Ritual of the Night, nonostante alcuni problemi tecnici riscontrati su Nintendo Switch, continua a ricevere un forte successo da parte del pubblico che può finalmente apprezzare il ritorno di Koji Igarashi. Nelle ultime ore, Igarashi e il team di sviluppo ArtPlay hanno cominciato a rilasciare i primi contenuti aggiuntivi per il titolo.

Tramite un post sul profilo Twitter ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno fatto sapere che il DLC chiamato Iga’s Back Pack è finalmente disponibile per Nintendo Switch, mentre arriverà molto presto sulle altre piattaforme. Il contenuto aggiuntivo consentirà ai giocatori di padroneggiare la Swordwhip, l’arma più forte e preferita dai giocatori, oltre a poter affrontare lo stesso Koji Igarashi come boss aggiuntivo. Il DLC è completamente gratuito per chi ha finanziato la campagna Kickstarter con più di 60 dollari, mentre è disponibile per tutti ad un prezzo di circa 10 euro. ArtPlay ha, inoltre, fatto sapere che gli aggiornamenti per le migliorie della versione Switch arriveranno molto presto.

