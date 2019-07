The Ninja Warriors Once Again: il picchiaduro di Taito ha una data di uscita

The Ninja Warriors: Once Again sarà pubblicato in tutto il mondo il 25 luglio, quando il reboot del gioco arcade di Taito arriverà su PS4 e Nintendo Switch in versione digitale. Si tratta del secondo remake del gioco arcade del 1987 The Ninja Warriors, il primo risale al 1994 con il rilascio di The Ninja Warriors Again su Super Nintendo.

The Ninja Warriors Once Again: uno stile a 16 bit

The Ninja Warriors Once Again mantiene l’estetica visiva del titolo a 16 bit, ma è stato ricostruito su un motore completamente nuovo. Nel picchiaduro a scorrimento saranno inclusi anche due personaggi completamente nuovi, la co-op a due giocatori e alcune modalità extra, come il Time Attack.

Una versione fisica del gioco verrà pubblicata in seguito da Strictly Limited Games, dovrebbe essere prevista anche una Limited Edition ma al momento non si hanno ulteriori informazioni in merito.

