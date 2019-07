Destiny 2: il titolo arriverà a settembre su Steam

Come ben sappiamo, l’espansione Ombre dal Profondo arriverà dal 17 settembre 2019 per PC, Xbox One e PlayStation 4 su Destiny 2, ma non è l’unica novità che sarà disponibile poiché Bungie ha recentemente annunciato l’introduzione del titolo nel catalogo di Steam.

Grazie all’aggiunta dell’opera nel catalogo sarà possibile importare i propri salvataggi da Battle.Net a Steam, in cui l’azienda statunitense ha aperto i preordini sulla piattaforma Valve. La nuova espansione presenterà una nuova storia, armi e armature inedite, oltre a una destinazione inedita: la Luna. Inoltre, Ombre dal Profondo potrà essere avviato senza che i giocatori abbiano in possesso i precedenti DLC del prodotto shared world shooter targato Bungie.

Noi abbiamo concluso, passate dalla nostra sezione Games.

