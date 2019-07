Age of Wonders 3 è gratis su Steam a tempo limitato

Paradox Interactive insieme a Triumph Studios hanno annunciato un periodo gratuito per scaricare senza costi aggiuntivi Age of Wonders 3 su Steam, titolo disponibile in esclusiva su PC. Nello specifico, i giocatori potranno effettuare il download fino alla giornata del 15 luglio, dopodiché, il titolo ritornerà ad essere a pagamento.

Age of Wonders 3: affrettatevi a scaricare il titolo

Per coloro che non conoscessero il prodotto, l’opera è un gioco di strategia con forti similitudini con Age of Empires e Civilizations, dove usci originariamente sul mercato nel 2014. Sicuramente una splendida notizia per coloro che non sono riusciti ancora a mettere le mani sul videogioco.

