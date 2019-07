Ghost of Tsushima: Sucker Punch sta ancora assumendo personale

Ghost of Tsushima, insieme a Death Stranding e The Last of Us Part II, è sicuramente una delle esclusive più attese su PlayStation 4, ma negli ultimi mesi Sucker Punch ha mantenuto la bocca cucita sui progressi dello sviluppo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto di non avere ancora nulla di nuovo da mostrare. Tuttavia, ora si viene a sapere che la software house è ancora alla ricerca di personale, infatti un annuncio è stato pubblicato su Glassdoor.com.

Ghost of Tsushima: Sucker Punch ricerca un Senior Gameplay Animator

La posizione lavorativa in questione riguarda un Senior Gameplay Animator con almeno cinque anni di esperienza. Il candidato ideale sarà incaricato di creare animazioni, aiutando nella progettazione di sistemi di gameplay e altro ancora. Tutto sommato, sembra che il rilascio di Ghost of Tsushima sul mercato possa essere distante. Ovviamente, non c’è modo di saperlo per certo, visto che il nuovo assunto potrebbe anche servire a limare gli ultimi dettagli del gioco.

Le ultime voci sulla data di uscita provenivano da Jason Schreier di Kotaku. Secondo Schreier, Ghost of Tsushima, insieme a The Last of Us Part II, potrebbe finalmente arrivare su PlayStation 4 nella prima parte del 2020.

