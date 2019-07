Streets of Rogue: ecco il trailer di lancio

Qualche settimana fa eravamo rimasti alla data ufficiale di lancio di Streets of Rogue, titolo sviluppato da Matt Dabrowski e pubblicato da tinyBuild, da più di due anni in accesso anticipato su Steam. Ed oggi 12 luglio è proprio quel giorno: il publisher americano ha rilasciato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco è disponibile su PC, MAC, Linux, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Streets of Rogue: disponibile da oggi su PC e console

Il titolo in questione è un rogue-lite con scelte del giocatore e tanta libertà d’azione: prende ispirazione da titoli come Binding of Isaac e Nuclear Throne, con elementi RPG alla Deus Ex. Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato da tinyBuild.