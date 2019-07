Luigi’s Mansion 3: un leak svela la data di uscita?

Luigi’s Mansion 3, pur essendo in programma per quest’anno, non ha ancora una data di uscita ufficiale. Nintendo ha sostanzialmente affermato che il gioco verrà pubblicato una volta terminato (ovviamente), e non mancando poi così tanto alla fine dell’anno è prevedibile che avremo notizie in proposito presto. Ma la situazione è un po’ strana, considerando che conosciamo le date per tutti gli altri giochi in uscita su Nintendo Switch, che “casualmente” sono quasi tutti in arrivo a settembre, proprio il mese in cui Nintendo Switch Lite sarà disponibile per l’acquisto. Ora, però, grazie ad Amazon Mexico, potremmo avere un data di uscita.

Luigi’s Mansion 3: il leak di Amazon Mexico è affidabile?

Alcune persone che hanno inoltrato ordini attraverso la filiale messicana del sito web di Amazon, hanno ricevuto la conferma dell’ordine via email, e in essa vi era segnalata come data di uscita il 4 ottobre.

Come sempre, queste voci vanno prese con cautela, ma considerando il tema del gioco adatto al periodo di uscita, il fatto che settembre sia già pieno di giochi Nintendo e che Pokémon arriverà a novembre, sembra una data plausibile. Inoltre risulta essere di venerdì, che è diventato uno dei giorni standard per le pubblicazioni dei giochi Nintendo.

