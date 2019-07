Cyberpunk 2077: uno degli sviluppatori vorrebbe Meryl Streep nel gioco

Cyberpunk 2077, gioco che prevede già la presenza di Keanu Reeves nei panni della rockstar Johnny Silverhand, potrebbe avere un cast stellare. Infatti Mateusz Tomaszkiewicz, il quest director del gioco, parlando al rivenditore britannico GAME ha affermato che gli piacerebbe avere Meryl Streep in Cyberpunk 2077, e che ama la sua interpretazione ne Il diavolo veste Prada.

Cyberpunk 2077: Meryl Streep sarà disponibile a far parte del gioco?

Nonostante l’interessamento di CD Projekt RED la situazione non è semplice, la Streep è una attrice molto impegnata. Al momento può essere vista in Big Little Lies della HBO, ha firmato per recitare in un thriller di Netflix chiamato The Laundromat e ha un ruolo nel nuovo adattamento di Little Women. Tuttavia anche Keanu Reeves aveva molti impegni, con John Wick 3 e Always Be My Maybe, e ha avuto comunque il tempo per essere presente nel gioco.

C’è da dire che CD Projekt RED ha in progetto delle espansioni, quindi se non riuscirà ad assumere la famosa attrice, vincitrice di 3 premi Oscar, in tempo per il rilascio del suo gioco, magari potremmo vederla in un futuro DLC.

Cyberpunk 2077 sarà rilasciato il 16 aprile 2020 per PC, PS4 e Xbox One.

