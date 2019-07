Gears 5: rimossi i riferimenti al fumo

Gears 5, a differenza degli altri giochi della serie, non vedrà la presenza di personaggi che fumano nel gioco. L’organizzazione anti-tabacco Truth Initiative si è rivolta a Turner, che ospita l’Eleague Gears Summer Series Invitational e ha diritti di trasmissione sul gioco, per chiedere la rimozione dei riferimenti al fumo dal gioco.

Gears 5: The Coalition spiega perché ha accettato di rimuovere i riferimenti al fumo

Anche se alcuni fan di Gears of War potrebbero considerarla una forma di censura, sembra che Rod Fergusson sia favorevole alla decisione. “Ho visto in prima persona l’impatto devastante del fumo”, ha detto a Variety. “È sempre stato importante per me non usare il fumo come espediente per narrare una storia, motivo per cui abbiamo fatto una scelta consapevole per evitare di evidenziare o glorificare il fumo in Gears 5 “.

Uno dei motivi per cui The Coalition ha accettato di eliminare il fumo dal gioco è dovuto a una ricerca che mostra una correlazione tra vedere il tabacco nell’intrattenimento e usarlo effettivamente nella vita reale. Anche se Gears 5 sarà valutato come Pegi 18, il gioco finirà anche nelle mani di bambini e adolescenti, quindi la speranza è che la rimozione delle raffigurazioni del fumo impedisca a alcuni giovani di prendere una brutta abitudine.

Vale anche la pena sottolineare che rimuovere il fumo dal gioco non avrà alcun impatto effettivo sul gameplay. Sigarette e sigari non hanno mai avuto un ruolo al di fuori delle cut-scene, a differenza di giochi come Metal Gear Solid che hanno effettivamente usato il fumo come meccanica del gameplay.

Gears 5 sarà lanciato il 10 settembre per PC e Xbox One.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games