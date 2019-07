Gods & Monsters: emergono nuovi dettagli sul nuovo gioco di Ubisoft

Gods & Monsters, annunciato all’E3 2019, è il nuovo titolo sviluppato dal team che ha creato Assassin’s Creed: Odyssey. Al momento della sua presentazione, Ubisoft non ha rilasciato molte informazioni sul gioco, ma ora il direttore creativo Jonathan Dumont e il produttore senior Marc–Alexis Côté hanno rivelato nuovi dettagli in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale della società francese.

Gods & Monsters: un narratore eccezionale

La narrazione del gioco è affidata al poeta Omero, intento a raccontare ai suoi nipoti la storia dell’eroe Fenyx, che è in viaggio per salvare gli dei dell’Olimpo da Typhon e dai suoi mostri mitologici.

Quando non sei limitato dalla storia, puoi iniziare a fare cose strane e meravigliose con i tuoi eroi e secondo Jonathan Dumont, Gods and Monsters prenderà le abilità speciali progettate per Assassin’s Creed Odyssey e le metterà sotto steroidi per essere utilizzate da divinità e mostri.

Dumont ha promesso che nel gioco saranno presenti oggetti mitologici magici come gli Stivali di Hermes, che permetteranno ai giocatori di fare un doppio salto ed esplorare nuovi posti. Secondo Dumont ci sono molti oggetti del genere, ma non li vogliono svelare tutti al momento per farci delle sorprese in futuro.

Ubisoft con Gods & Monsters vuole proporre un gioco spensierato, con una trama che contiene dell’umorismo. Grazie a questo e allo stile artistico brillante e colorato, il team spera che il suo gioco possa distinguersi dagli altri open–world.

Gods & Monsters arriverà su PS4 , Xbox One , PC, Nintendo Switch e Google Stadia il 25 febbraio 2020.

