Man of Medan: svelati i requisiti della versione PC

In attesa di poter finalmente spaventarci con gli elementi horror presenti in Man of Medan, primo capitolo della serie The Dark Pictures Anthology di Supermassive Games, Bandai Namco ha svelato quali saranno i requisiti tecnici per far girare al meglio la versione PC del titolo.

Man of Medan: requisiti che non fanno paura

Di seguito vi elenchiamo i Requisiti Minimi e Consigliati che Banda Namco ha reso noti nelle ultime ore per la versione PC del nuovo titolo horror dei creatori di Until Dawn. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 30 agosto.

Requisiti Minimi:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit Processor: Intel Core i5-3470 or AMD FX-8350

Intel Core i5-3470 or AMD FX-8350 Memory: 8 GB RAM

8 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 DirectX: Version 11

Version 11 Network: Broadband Internet connection

Broadband Internet connection Storage: 80 GB available space

Requisiti Raccomandati:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64bit

Windows 10 64bit Processor: Intel Core i5- 8400 or AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5- 8400 or AMD Ryzen 5 1600 Memory: 8 GB RAM

8 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580 DirectX: Version 11

Version 11 Storage: 80 GB available space

