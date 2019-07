Red Dead Redemption 2: la Soundtrack ufficiale disponibile da oggi su Spotify e Apple Music

Uno dei tanti punti di forza che hanno decretato il successo di Red Dead Redemption 2, oltre alla formula di gioco, il tessuto narrativo e la scrittura dei personaggi, è sicuramente la Colonna Sonora. Finalmente, dopo quasi 10 mesi di distanza dalla pubblicazione del titolo Rockstar Games, possiamo viaggiare con la nostra mente verso i campi e le cittadine dell’America di fine 19° secolo, accompagnati dalle note della Soundtrack di RDR2, disponibile da oggi sulle principali piattaforme streaming.

Red Dead Redemption 2: alcuni dettagli sulla Soundtrack

Come già precedentemente accennato, la Soundtrack del gioco western è disponibile da ora con ben 13 differenti tracce musicali che abbiamo già avuto modo di conoscere durante il nostro peregrinare insieme ad Arthur Morgan come Unshaken, That’s The Way It Is e Cruel World. I brani presenti nell’album vedono il contributo di nomi quali D’Angelo, Willie Nelson, Rhiannon Gidden e Josh Homme. La Soundtrack può essere ascoltata su piattaforme streaming quali Spotify e Apple Music.

