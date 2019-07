Borderlands 3: Gearbox potrebbe rilasciare alcune novità il prossimo 16 luglio

Non è molta la distanza che ci separa dall’arrivo del tanto atteso Borderlands 3. Il nuovo titolo looter shooter, infatti, tornerà ad infiammare le nostre piattaforme dal mese di settembre. Nel frattempo, Gearbox Software sta piano piano rilasciando sempre più notizie riguardo alle novità introdotte nel terzo capitolo della saga come, per esempio, i nuovi Cacciatori della Cripta, il cui quarto membro potrebbe essere mostrato in azione a breve.

Borderlands 3: Celebration of Togetherness

Fino ad ora abbiamo assistito alla presentazione dei Vault Hunter quali Amara, Zane e Moze. Ancora nessuna traccia del beastmaster FL4K, che potrebbe però ricevere una presentazione nei prossimi giorni. L’account Twitter del gioco, infatti, ha pubblicato un post in cui annuncia l’evento chiamato Celebration of Togetherness, fissato per il prossimo 16 luglio sul sito ufficiale del titolo. Alcune speculazioni vorrebbero che FL4K venga presentato in questa occasione, dato il riferimento dell’evento alle sue abilità di combattere “insieme” agli animali che addestra. Non ci resta che attendere il 16 luglio.

