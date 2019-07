Call of Duty Black Ops 4: preordinando Modern Warfare è possibile giocare come Capitano Price

Dopo aver svelato il proprio gameplay durante gli ultimi giorni, l’attesa per Modern Warfare si fa sempre più faticosa. Per allietare un po’ la sofferenza nell’aspettare il mese di ottobre, Activision ha pensato bene di aggiungere come bonus preordine al nuovo capitolo di CoD la possibilità di giocare su Call of Duty Black Ops 4 come il celebre e amato Capitano Price.

Call of Duty Black Ops 4: il Capitano Price torna su Blackout

Activision, infatti, ha annunciato che chiunque preordinerà Modern Warfare avrà la possibilità di giocare come Capitano Price nella modalità battle royale Blackout presente in Black Ops 4. Al momento, l’offerta è disponibile solamente per i possessori di PlayStation 4 a causa degli accordi di esclusività col publisher; dal prossimo 18 luglio sarà possibile giocare con Price su tutte le piattaforme. Modern Warfare sarà disponibile dal prossimo 25 ottobre; mentre Black Ops 4 è già disponibile nei negozi.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games