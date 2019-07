Intellivision Amico: annunciati i primi titoli in sviluppo

Dopo il forte hype creato all’E3 a porte chiuse, e alcune critiche ricevute dai fan per l’assenza di immagini ufficiali rigorosamente secretate da NDA (non-disclosure-agreement), Intellivision è pronta ad alzare il sipario sui suoi primi giochi in sviluppo per Intellivision Amico.

Intellivision Entertainment sta preparando un nuovo trailer ufficiale

I primi titoli saranno mostrati, probabilmente sotto forma di immagini fisse e di un trailer previsto online nel mese di agosto, sul sito ufficiale di intellivisionentertainment.com. Fra questi titoli, di cui non possiamo per i motivi già citati svelarvi alcun nome, è previsto anche l’atteso ritorno sulle scene di Earthworm Jim.

