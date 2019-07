Days Gone: disponibile una nuova Sfida Settimanale

Nelle ultime settimane, il recente titolo action survival di Sony Bend Studio, Days Gone, ha visto l’aggiunta delle cosiddette Sfide Settimanali. Nuovo contenuto aggiuntivo gratuito facente parte del supporto post-lancio che il team di sviluppo sta dedicando alla sua ultima opera. Anche questa settimana avremo pane per i nostri denti da biker.

Dopo aver affrontato orde di Freaker e Banditi, la nuova Sfida Settimanale è improntata sul mettere in mostra le nostre abilità con la motocicletta di Deacon. La challenge, infatti, prevede l’uso esclusivo delle due ruote che i giocatori dovranno usare per attraversare il più velocemente possibile i vari checkpoint sparsi lungo il percorso e collezionare bende; il tutto mentre si presta molta attenzione a non essere assaliti dalle orde di Freaker presenti in zona o a non schiantarsi brutalmente contro un albero.

